publié le 06/05/2019 à 14:17

Un père de famille a été mis en examen pour tentative d'assassinat sur sa fille trisomique, a indiqué le parquet de La-Roche-sur-Yon. Aux Sables-d'Olonne, il a tenté de faire couler la voiture dans laquelle elle se trouvait. "Je confirme ces faits et l'instruction est en cours", a déclaré Hervé Lollic, le procureur de la République de La-Roche-sur-Yon, sans donner plus de détails.



Les faits sont survenus le 19 avril près d'un parking à La Chaume, un quartier résidentiel des Sables-d'Olonne à proximité de la mer, selon France Bleu Loire Océan, qui a révélé l'information lundi 6 mai. L'homme de 55 ans affirme qu'il aurait voulu mettre fin à ses jours et emporter avec lui sa fille handicapée, âgée de 24 ans, qui se trouvait à bord de son véhicule. En cause, il évoque une séparation difficile avec sa compagne. Pourtant, le suspect a été retrouvé hors de sa voiture. Il a été placé en détention provisoire.

Placée sur une cale de mise à l'eau, la véhicule avait lentement commencé à couler, mais les roues se sont enlisées dans le sable, a expliqué une source proche de l'enquête. C'est une habitante, chez qui il était allé frapper avec insistance, qui a prévenu la police vers 5h du matin. Les pompiers sont alors intervenus pour extraire de l'habitacle la victime, qui a survécu.