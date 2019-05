publié le 06/05/2019 à 16:29

Ils ont finalement présenté trois listes. Depuis plusieurs semaines, les "gilets jaunes" faisaient planer la possibilité de former une liste pour les élections européennes, faisant ainsi craindre aux partis traditionnels une perte parmi leurs électeurs.



Après maintes tentatives et le retrait de l'une des "gilets jaunes" les plus médiatisées Ingrid Levavasseur, le mouvement de contestation s'est finalement doté de candidats. Les partis traditionnels testés dans les sondages représentent, à eux seuls, une quinzaine de listes.

Trois listes sont issues du mouvement social des "gilets jaunes" : "Evolution citoyenne", "Alliance jaune" ou encore "Mouvement pour l'initiative citoyenne" qui entend organiser un référendum d'initiative citoyenne au niveau national et européen. Un enjeu de taille pour ces listes alors que la mobilisation des "gilets jaunes" s'affaiblit dans la rue. L'acte 25 a marqué la plus faible mobilisation depuis le début du mouvement, avec 18.900 manifestants.

"Évolution citoyenne"

La liste "Évolution citoyenne" est menée par Christophe Chalençon. Le forgeron figure en première position sur cette liste qui n'est "pas une liste 'gilets jaunes'" mais est entièrement composée de personnes "issues de la société civile", un "panel de citoyens de gauche à droite", a précisé la tête de liste.



Christophe Chalençon avait été au cœur d'une polémique début février lorsqu'il avait rencontré en France Luigi di Maio, vice-président du Conseil italien et dirigeant du Mouvement 5 étoiles, ce qui avait entraîné le rappel par Paris, pour une semaine, de l'ambassadeur français en Italie.



"Nous ne sommes pas pour sortir de l'Europe, nous sommes pour une Europe des nations fortes", a expliqué Christophe Chalençon, qui veut, s'il est élu, organiser des "assemblées citoyennes" au cours desquelles les participants pourront s'exprimer sur les lois soumises au vote du Parlement européen.

"Alliance jaune"

La liste "Alliance jaune" menée par le chanteur Francis Lalanne. Cette liste est le fruit d'une alliance avec les représentants de la liste "Ralliement d'initiative citoyenne", dite "RIC", a précisé le chanteur lors d'une conférence de presse. Jérémy Clément, meneur du "RIC", sera numéro 3 de la liste, derrière Sophia Albert-Salmeron, avocate à Avignon ayant défendu plusieurs "gilets jaunes".



"L'Alliance jaune" se veut "apartisane" et défend plusieurs propositions : taxe Tobin (taxe sur les transactions financières internationales), taxation du kérosène lourd et reconnaissance des ressources naturelles comme entités morales.



La liste bénéficie d'une caution financière de 800.000 euros assurée par Jean-Marc Governatori, président de l'Alliance écologiste indépendante et soutien de la liste EELV menée par Yannick Jadot. Jean-Marc Governatori avait confirmé à l'AFP le 6 avril se porter caution pour une liste incluant Francis Lalanne.

"Mouvement pour l'initiative citoyenne"

Troisième liste "gilets jaunes" : "Mouvement pour l'initiative citoyenne". Celle-ci, menée par Gilles Helgen entend organiser un référendum d'initiative citoyenne au niveau national et européen. "C'est la décomposition politique en marche", tacle Jean-Christophe Cambadélis, ancien numéro un du Parti socialiste dont la liste n'est créditée que de 5%, voire moins.