et AFP

publié le 06/05/2019 à 14:29

Nouvel acte antisémite, cette-fois en Ardèche. Deux élus ont retrouvé sur leur permanence d'Annonay une croix gammée dessinée lundi 6 mai. Il s'agit du secrétaire d'État chargé de la Fonction publique, Olivier Dussopt, et de la députée PS Michèle Victory.



"La haine a encore frappé ! Honte à ceux qui ont de tels agissements. Je les condamne avec la plus grande fermeté. De tels actes n'ont pas leur place dans la République. Ils doivent être sanctionnés sévèrement", a réagi le porte-parole du PS et élu de l'Ardèche, Pierre Jouvet, dans un tweet qui montre une photo de la plaque taguée. Par ailleurs, il indique apporter tout son "soutien" aux deux élus visés par cet acte antisémite.

Selon lui, la croix gammée a été découverte par un attaché parlementaire de Michèle Victory.

D'après France Bleu, aucun autre tag n'a été relevé sur l'immeuble, qui abrite d'autres bureaux, ni aux alentours.

La haine a encore frappé ! Honte à ceux qui ont de tels agissements.

Je les condamne avec la plus grande fermeté. De tels actes n'ont pas leur place dans la République. Ils doivent être sanctionnés sévèrement. Tout mon soutien à Michèle Victory et à @olivierdussopt. pic.twitter.com/9Xs3jYqgzC — Pierre Jouvet (@PJouvet) May 6, 2019