publié le 20/10/2018 à 19:19

Des souvenirs, des confidences et de l'émotion... Pendant une heure et demi, Laeticia Hallyday s'est confiée sur RTL ce matin dans une interview exceptionnelle au micro de Marc-Olivier Fogiel et Anthony Martin.



Celle qui aura accompagné Johnny pendant 23 ans n'a esquivé aucune question : les derniers mois du chanteur, son dernier album sorti cette semaine mais surtout les relations compliquées avec Laura et David. L'interview, à réécouter sur RTL.fr, est ponctuée par des extraits du nouvel album. Pour Laeticia Hallyday ces chansons, pour beaucoup, parlent d’amour. Elle revient aussi sur le combat de Johnny contre la maladie. Jusqu'à son décès le 5 décembre 2017.

Et depuis, ce sont les affaires. Avec cet héritage qui empoisonne la famille sur lequel elle s'exprime. Laura et David d’un côté et elle-même de l’autre. Elle a aussi confié qu'elle aimerait créer une école de musique, le rockeur y tenait pour que ne disparaissent jamais des mémoires les chansons de Johnny.

À écouter également dans ce journal

Justice : quatre jours après les perquisitions houleuses qui ont visé la France insoumise, la procureure générale de la cour d'appel de Paris a dénoncé "un coup de force contre les magistrats et les policiers". Jean-Luc Mélenchon a, lui, dénoncé une violation du secret de l'enquête sur ses comptes de campagne par Mediapart.



Fait divers : les réseaux sociaux en accusation. En Bretagne, un adolescent de 14 ans s'est pendu dans sa chambre. Son père affirme qu'il a été poussé à bout après avoir participé à un jeu macabre sur la messagerie WhatsApp, le Momo Challenge.



International : le ton monte entre l'Italie et la France. Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien reproche à des policiers français d'avoir refoulé des migrants qui tentaient de passer la frontière et de les avoir reconduits sur le sol italien. Conséquence : il envoie ses propres policiers à la frontière.