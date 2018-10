"Momo Challenge" : enquête ouverte après la mort d'un adolescent de 14 ans

publié le 20/10/2018 à 16:58

Un adolescent de 14 ans retrouvé pendu mi-octobre au domicile familial : ce pourrait être le premier décès lié au "Momo Challenge" en France. C'est en tout cas ce que pensent ses parents, qui assurent que leur enfant, "plein de projets", ne s'est pas suicidé. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Guerche-de-Bretagne pour éclaircir les faits, a indiqué le parquet de Rennes.



Les parents affirment que certains des "défis" auxquels l'adolescent se serait soumis avaient laissé des traces sur son corps, comme des scarifications ou des bleus. La famille veut avant tout alerter pour éviter d'autres drames similaires si le lien entre la mort de l'adolescent et le "Momo Challenge" était avéré.

"L'ensemble des éléments, le téléphone, l'ordinateur" de l'adolescent va être analysé et exploité, a déclaré le procureur. "L'enquête se poursuit sur mes instructions pour déterminer les circonstances du suicide" et sur l'éventuelle "qualification de provocation au suicide sur des mineurs de 15 ans", a-t-il ajouté.

Un "jeu" dangereux

Ce "jeu" dangereux est apparu sur la messagerie instantanée WhatsApp. La victime est menacée de divulgation de données ou de photos personnelles, voire de mort, et doit relever des "défis" lancés par un maître chanteur qui se fait appeler "Momo".



Pendant l'été, le député REM Gabriel Attal, devenu depuis secrétaire d'État, pointait la "pression psychologique sur les plus jeunes" qui "les met en danger en les obligeant à réaliser des défis de plus en plus dangereux", lors d'une question adressée à Gérard Collomb.