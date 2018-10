publié le 20/10/2018 à 08:33

Elle est la deuxième piste mais aussi le titre de l'album de Johnny Hallyday et pour cause, la chanson Mon pays c'est l'amour en dit long sur le chanteur. À ce titre, cette deuxième plage de l'opus inspire Laeticia, qui lui accorde une place particulière, comme elle l'évoque dans un entretien exceptionnel accordé à Marc-Olivier Fogiel sur RTL.



"Je la connais par cœur et puis je peux l'écouter en boucle parce qu'elle est joyeuse. C'est lui, c'est sa fureur de vivre, et puis c'est l'amour. L'amour, c'était le moteur de toute sa vie", déclare-t-elle.

"Oui, cette chanson me fait du bien, poursuit Laeticia Hallyday. Vraiment, il était heureux en studio quand il l'a chantée, heureux de revenir aux sources, de revenir à l'essentiel, à une époque qui l'a tant fait vibrer. Et c'était aussi ça l'envie qu'il avait. C'est la couleur musicale de cet album, la direction qu'il a donnée à Maxime Nucci. Le rock, le blues, la country… Tout ce qui l'a fait rêver et tant vibrer toute sa vie", détaille la veuve du chanteur.

