publié le 19/10/2018 à 22:31

"J'ai déplacé des montagnes pour le sauver". Encore très émue, Laeticia Hallyday s'est longuement confiée au micro RTL sur le combat mené par son époux contre le cancer, qui a emporté le rockeur dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017.



"Je pensais qu'on surmonterait cette épreuve. Il a frôlé la mort tellement de fois en 23 ans. Il a vécu trois cancers et s'est remis deux fois", explique-t-elle. "Mais ce n'était qu'un homme", poursuit celle qui a rencontré Johnny Hallyday en 1995.

C'est en octobre 2016 que le diagnostic tombe. Le rockeur, épuisé, réalise des examens. "Notre monde s'écroule. J'apprends avant lui qu'il est atteint d'un cancer des poumons stade 4", se souvient Laeticia Hallyday. "Je me suis mise à hurler, je me suis écroulée, un genou à terre. Pour lui c’était une infection, on pouvait opérer. Mais il n’y avait pas d’opération possible. On commençait la guerre". Les médecins annoncent la terrible nouvelle à son époux le lendemain. "Avant, il y avait eu un cancer du colon et de la prostate. Mais on avait gagné ces luttes", rappelle-t-elle.

Il a trouvé la force sans jamais se plaindre Laeticia Hallyday Partager la citation





Malgré la maladie, Johnny Hallyday n'abandonne pas ses projets. "Avec les 'Vieilles Canailles', il était épuisé, il a trouvé la force sans jamais se plaindre", explique Laeticia, qui ne voulait pas que son mari "fasse cette tournée". "Mais il m'a répondu cette phrase qui m'a terrassée : 'Si je ne fais pas cette tournée je meurs'".



L'état de santé du chanteur s'est dégradé en septembre 2017, lors de l'enregistrement de l'album. "La dernière ligne droite était terrible, son corps était en train de le lâcher. Fin septembre il ne pouvait plus marcher parce que le cancer s’était propagé dans les os. Ce sont des fractures, ça ronge l’os", confie son épouse.



Laeticia Hallyday revient également sur le traitement suivi à la clinique Bizet, à Paris. "Ce qui lui faisait peur, c'est qu'il y avait trop de monde, des gens de sa famille qui venaient souvent, il était terrifié. Ce n'est pas qu'il ne les aimait pas, mais cela lui rappelait sa propre mort et il ne le voulait pas. (...) La mort l'a hanté toute sa vie", conclut Laeticia.



Entretien exceptionnel avec Laeticia Hallyday, Marc-Olivier Fogiel et Anthony Martin à retrouver en intégralité sur RTL le samedi 20 octobre 2018, entre 10h et 11h30, lors de la diffusion de l’émission Johnny, encore et encore.