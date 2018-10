publié le 19/10/2018 à 21:52

Laeticia Hallyday ne compte pas s’arrêter à la simple promotion de Mon pays c’est l’amour, l’ultime album de Johnny Hallyday. Invitée de RTL, elle a aussi développé ses envies et ses projets pour continuer de faire vivre l’âme de Johnny Hallyday dans le cœur du public et propager sa musique.



"Je n’ai pas épousé un homme ordinaire, je n’ai pas un destin ordinaire, rappelle Laeticia Hallyday au micro de Marc-Olivier Fogiel, j’ai su lui donner ce que personne ne lui a donné avant… C’est une histoire d’amour inconditionnelle. On a appris tous les deux, on était deux âmes cabossées par la vie. Il n’y a pas de hasard, j’ai essayé de comprendre ses démons, les apprivoiser… Pendant ces 23 années il y avait beaucoup de respect et d’admiration".

Vit-elle dans les souvenirs de sa vie avec le chanteur, dans sa peine actuelle ou tourne-t-elle ses pensées vers l’avenir ? "Pour l’instant je vis le moment présent, répond Laeticia Hallyday. Mon homme vivait dans l’avenir avec ses projets, cette fureur de vivre, le rock’n’roll." Et de continuer : "La suite, je l’imagine lumineuse. Je veux continuer à le faire vivre, continuer à faire vivre son art, sa passion… Un musée, avance-t-elle prudente. J’essaye de construire une vie différente sans lui. J’essayerai d’en être digne. On a plein de projets, on travaille en équipe. Un musée, une école de musique… des projets qui lui tenaient à cœur de son vivant. C’était son rêve cette école de musique."

Si elle ne donne pas les contours de ses projets, si elle ne révèle pas le lieu de cette école, de ce musée, la réalisation d’un éventuel nouvel album, le but ultime de Laeticia est très clair : "continuer à faire vivre sa musique dans le cœur des hommes". "Je veux faire partager sa mémoire, son plus beau testament c’est sa musique", conclut-elle.





Entretien exceptionnel avec Laeticia Hallyday, Marc-Olivier Fogiel et Anthony Martin à retrouver en intégralité sur RTL le samedi 20 octobre 2018, entre 10h et 11h30, lors de la diffusion de l’émission Johnny, encore et encore.