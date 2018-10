publié le 19/10/2018 à 21:11

Avec beaucoup d’émotions, Laeticia Hallyday est revenue sur les dernières semaines et les dernières heures de Johnny Hallyday lors d’un entretien exceptionnel avec Marc-Olivier Fogiel qui sera diffusé en intégralité sur RTL le samedi 20 octobre 2018. Celle qui fut la femme de Johnny Hallyday pendant plus de deux décennies s’est replongée dans ses souvenirs encore très douloureux.



"J’étais tétanisée. Je n’acceptais pas de le voir partir, raconte Laeticia Hallyday. Mon cœur était lié au sien. Je ne pouvais pas imaginer qu’un jour je pourrai vivre sans lui. Il était tellement de choses pour moi."

"J’ai quitté la chambre cinq minutes. Jean-François Piège (le grand chef étoilé, ndlr) était là pour préparer un plat qu’il lui avait demandé. Et on ne m’a pas autorisée à rentrer dans la chambre et j’ai lu dans le regard des gens autour de moi que c’était fini. C’est mon monde qui s’est écroulé. J’ai hurlé, j’avais un genou à terre. Jean-François, sa femme, Hélène Darroze étaient là, il y avait très peu de monde finalement. J’étais entourée de gens qui comptent pour moi. Est-ce qu’ils voulaient me protéger ? Certainement. Le monde continue de tourner et le mien s’arrête".

Si elle est soutenue par ses amis, Laeticia a très rapidement tourné ses pensées vers ses deux filles. Elle savait qu’elle avait une difficile décision à annoncer. "Jade et Joy dorment à ce moment-là. J’ai attendu le petit matin pour leur parler, se souvient Laeticia Hallyday. J’ai essayé d’être digne et courageuse, nos filles, on ne leur a jamais menti. Il a tout partagé avec elles, même sa souffrance. Je les avais préparées un tout petit peu mais notre monde à toutes les trois s’est écroulé. Le long chemin du deuil commençait, lui."



A-t-elle trouvé la force d’annoncer la nouvelle aux deux aînés de Johnny Hallyday ? Laeticia répond par la négative. "Je n’en étais pas capable. Ce sont les médecins qui ont prévenu Laura et David".



