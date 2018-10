publié le 20/10/2018 à 09:59

L'album a déjà été vendu à plus de 300.000 exemplaires en moins de 24 heures. Au lendemain de la parution du dernier opus de Johnny Hallyday, Mon Pays c'est l'amour, son épouse Laeticia a choisi la première radio de France et Marc-Olivier Fogiel pour un entretien exceptionnel de 10h à 11h30. Ce rendez-vous très spécial intitulé Johnny, encore et encore est l'occasion d'aborder bien sûr les 11 titres très rock, très blues, très attendus par les fans.



Cet entretien d'une heure et demi permet également de pénétrer au cœur de l'intimité du chanteur, d'essayer de comprendre les épisodes successifs et les intrigues imbriquées d'un feuilleton familial d'une grande complexité. "Son homme", comme elle l'appelle, "estimait que David et Laura étaient protégés", explique Laeticia Hallyday au cours de l'entretien, donnant sa version de ce qui l'oppose aujourd'hui aux aînés du chanteur.

Laeticia évoque également au cours de cet entretien les derniers mois du chanteur, son combat contre la maladie. La veuve de Johnny raconte ce moment où son monde s'est écroulé, et la vie d'après, celle notamment de Jade et Joy, les filles qu'elle a adoptées avec la star. Une vie qui continuera dans la musique, à travers ce dernier album et à travers des projets qui devraient faire perdurer la mémoire de l'artiste.