publié le 20/10/2018 à 07:21

Johnny voulait protéger Jade et Joy. C’est, selon Laeticia Hallyday, la raison qui explique la décision du rockeur d’écarter David et Laura de son héritage. "Les dernières volontés de leur père ce ne sont pas les miennes, ce sont les siennes. Mon homme estimait que David et Laura étaient protégés, qu’il leur avait donné des donations importantes, qu’il les avait gâtés, qu’ils avaient encore leur mère", confie-t-elle à RTL.



"La volonté de mon homme c’était de protéger ses deux petites filles, c’était un cri d’amour pour Jade et Joy. Mais son départ provoquait d’énormes angoisses en lui par rapport à Jade et Joy. Et ses dernières volontés étaient vraiment qu’elles ne connaissent pas la misère comme il avait connu, la douleur, la peur du lendemain, c’était ça sa volonté. C’était de l’amour", termine Laeticia Hallyday à notre antenne.

