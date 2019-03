"Les 12 Coups de midi" : ce qu'a fait Christian Quesada de ses gains

publié le 28/03/2019 à 13:02

Christian Quesada a été mis en examen le mercredi 27 mars pour "détention et diffusion d'images pédopornographiques". Après avoir reconnu les faits en garde à vue, il a été placé en détention provisoire. Avant cette descente aux enfers, cette légendes des jeux télévisés avait vécu une véritable success story qui lui avait notamment permis de remporter plus de 800.000 euros.



Alors qu'il vivait au RSA et après le décès de sa mère, grande fan du jeu télévisé Les 12 Coups de midi", Christian Quesada décide de s'y inscrire. Il enchaînera 193 victoires avant de se faire éliminer en janvier 2017 avec 809.392 euros en poche.

Interrogé par le magazine Télé Star peu après son départ, il révélait comment il comptait dépenser son argent : "J'ai gagné une somme colossale ! Je pense surtout à l'avenir de mes enfants. Je me suis fait un petit plaisir personnel avec un magnifique voyage au Japon. Ensuite, j'aimerais m'acheter une petite propriété quelque part. Mais je n’ai pas fait de folie particulière car je connais la valeur de l’argent. Je me suis offert des plaisirs simples de la vie".

Il a acheté sept voitures

De retour sur TF1 pour une émission spéciale, le "Maître de midi" expliquait avoir acheté 7 voitures, avoir gâté ses proches et réalisé son voyage au Japon avec une amie. "Il y a cinq ans, je travaillais pour une plateforme téléphonique d’opposition de cartes bancaires. Là, j’ai noué une solide amitié avec Priscilla, l’une de mes collègues. Elle est passionnée par le Japon. Un jour, je lui ai dit que si je gagnais à l’EuroMillions, je l’y emmènerais", avait-il expliqué.



Parmi ses voitures, il en avait offert une à son ex-femme. Il avait également distribué une partie des cadeaux qu'il avait amassés à ses proches.

Il a acheté une maison

Dans une interview accordée au Parisien en juillet 2017, Christian Quesada racontait avoir "acheté la maison qu'il louait dans l'Ain en attendant d'en trouver une autre". Il avouait au passage avoir très envie de voyages. "Ma prochaine destination, ça sera l'Éthiopie, qui me fascine", annonçait-il alors.

Il s'est refait les dents

Avec une partie de ses gains, le champion avait décidé de se faire refaire les dents. En août 2018, Christian Quesada avait publié une photo de lui sur Twitter dans laquelle il montrait fièrement son tout nouveau sourire. Il avait accompagné le cliché du texte suivant : "Envie de sourire. Bon combien de temps avant le message d’une vieille qui dira : Facile avec son pognon de se refaire les dents ?"

