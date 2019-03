Qui est Christian Quesada, le champion des "12 coups de midi" ?

publié le 27/03/2019 à 20:25

Christian Quesada, le plus grand vainqueur de jeux télévisés de tous les temps a été mis en examen et écroué mercredi 27 mars pour "détention et diffusion d'images à caractères pédopornographique". Celui qui a épaté, émerveillé et même agacé les téléspectateurs va passer sa première nuit en prison. Retour sur l'histoire de ce candidat hors normes.



Vainqueur incontesté des 12 coups de midi, Christian avait quitté le jeu après quelques 193 participations consécutives et plus de 800.000 euros de gains engrangés. Ce palmarès il l'a forgé grâce à son incroyable culture générale. Ses connaissances, il les a amassées en dévorant les Quid et autres encyclopédies. Il a commencé à les mettre à profit lors d'une première participation à la télévision, dans Des Chiffres et des Lettres, quelques années avant la consécration sur TF1.



Mais avant la gloire, l'argent et les paillettes, Christian Quesada a eu une vie tourmentée. Dans son autobiographie, intitulée Le Maître de midi (éd. des Arènes) parue en novembre 2017, il raconte son enfance et sa scolarité difficiles, l'abandon de l'école à 15 ans, sa dépendance à la cocaïne, sa vie au RSA et à la rue. À 54 ans, il est aujourd'hui père de deux jeunes garçons de 9 et 7 ans, Clément et Robin, dont il a la garde.

Il ne plaît pas à tout le monde

Une partie des téléspectateurs a été agacée de le voir régner sur l'émission les 12 Coups de midi pendant presque 6 mois. Certains l'ont même soupçonné de tricherie ! Des internautes l'ont suspecté d'avoir les réponses aux questions sur son pupitre. Une rumeur folle a également dit qu'il portait une oreillette. "La jalousie vient bien sûr de mon exposition médiatique.... et de l’argent", avait confié le candidat au magazine Télé-Loisirs.

Il rêvait de travailler à la télévision

"Devenir animateur me plairait bien", avait confié Christian auprès de TV Mag, le magazine TV du Figaro. "J’aimerais bien participer à un jeu télé, même dans l’élaboration des questions ou la sélection des candidats", faisait-il alors savoir. Il envisageait "de monter (sa) structure pour former des animateurs capables de redonner le goût des études aux enfants en difficulté".



"J’aimerais aussi proposer des petites astuces de culture générale dans des manuels scolaires. La fiction m’intéresserait également. En fait, qu’importe le style, j’aime les nouvelles expériences" avait-il expliqué.

Sa vie devait être adaptée au cinéma

L'année dernière, quatre producteurs de cinéma se disputaient les droits pour adapter sur grand écran la vie du "Maître de midi". Le film était prévu pour la fin de l'année. Il préparait également un deuxième livre sur sa vie.