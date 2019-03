publié le 27/03/2019 à 21:40

Elle a choisi de briser le silence. L'animatrice de CSTAR, Jessie Claire, qui accuse l'humoriste Yassine Belattar de violences et de "harcèlement moral au travail" a décidé de se confier au micro de RTL.



La jeune femme, qui a déposé plainte, se dit satisfaite que la justice accorde du crédit à ses récits. "C'est l'étape fondamentale", dit-elle. L'animatrice, qui n'est guère étonnée par les portraits de Yassine Belattar brossés par les médias, poursuit : "Ce qu'il s'est passé avec moi ça s'est passé en 2015 (...) Je n'ai eu de cesse de chercher des informations, j'ai mené une sorte d'investigation", explique t-elle, surprise, en revanche, de la crainte persistante des témoins.

Car d'autres victimes des agissements présumés de l'humoriste n'auraient pas osé témoigner. Pour Jessie Claire, ex-co-animatrice de l'émission de Yassine Belattar sur Radio Nova, il s'agit d'"un tout" alors que l'individu aurait "une aura" importante. Elle ajoute : "Qu'il soit au Conseil présidentiel des villes (...) fait peur. (...) Beaucoup de gens m'ont dit 'Jessie il est intouchable'".

Par ailleurs, toujours selon elle, l'animateur de Radio Nova serait coutumier des licenciements. "Si on reprend son CV (...) il n'y a pas une étape qu'il a fait (...) où il n'y a pas eu des frasques plus ou moins graves. Même avec Canal + et autres il s'est fait virer systématiquement", dénonce la plaignante.

Des messages "humiliants" et "provoquants"

Il y a quelques semaines, Mediapart avait publié une longue enquête sur Yassine Belattar, où plusieurs personnes du monde du spectacle, parmi lesquelles Bruno Gaccio, dénonçaient des "comportements humiliants ou menaçants".



La jeune animatrice de radio et de télévision accuse son ancien collègue de l'avoir harcelée pendant dix jours consécutifs, en lui adressant des textos "humiliants" à connotation sexuelle, la "rabaissant" en lui demandant de le "provoquer" : "J'étais face à quelqu'un de très pervers", se souvient-elle. Et de préciser que l'artiste exigeait d'elle qu'elle "(se) livre en permanence", un point commun selon Jessie Claire avec d'autres jeunes femmes.



Si l'auteur présumé des faits nie ses accusations, affirmant qu'elle l'aurait poussé à lui répondre sous forme de "vannes", elle espère que l'affaire incitera les autres victimes, en particulier féminines, à témoigner "parce que sans ça, on n'avancera pas", conclut-elle. Placé en garde à vue mardi 26 mars, Yassine Belattar doit être déféré au tribunal de Paris en vue de sa mise en examen jeudi 28 mars.