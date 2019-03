"Les 12 coups de midi" : pourquoi Christian Quesada était détesté

publié le 28/03/2019 à 11:00

Certains l'admiraient, d'autres le détestaient. Vainqueur incontesté des 12 coups de midi de TF1, Christian Quesada a été mis en examen mercredi 27 mars. Il est accusé de "détention et diffusion d'images pédopornographiques" et a été placé en détention provisoire. La vedette des jeux télévisés aurait reconnu les faits en garde à vue. Il est, depuis cette révélation, lynché sur les réseaux sociaux, un lynchage qui ne date pas d'hier.



Depuis sa participation au jeu du midi de TF1 en 2016, Christian Quesada faisait l'objet de nombreuses critiques. Le candidat ne plaisait pas à tout le monde loin de là. Son incroyable culture générale a longtemps fasciné les téléspectateurs. Mais sa manière d'être a beaucoup agacé.

Arrogant, inhumain, sûr de lui, antipathique, Christian Quesada a attisé la haine de ceux qui le regardaient quotidiennement. Thierry Beccaro, le présentateur de Motus sur France 2, expliquait à Télé Loisirs : "Un candidat qui répond facilement aux questions d'un jeu prend peu à peu confiance. Et sans s'en rendre compte devient plus froid". Pour l’animateur, les fidèles d'une émission avaient "besoin de s’identifier", et ils le font plus facilement avec un "mec qui hésite et se plante de temps en temps". Quelque part, ils cherchaient "quelqu'un de plus humain" que Christian.

À l'époque le "Maître de midi" avait répondu aux attaques. "Ces remarques ne me touchent absolument pas. Au début, je faisais quelques mises au point mais j'ai laissé tomber. Je sais que c'est virulent et parfois même diffamatoire. Mais je ne porterai pas plainte parce que ce serait une perte de temps." confiait-il à Télé Loisirs.