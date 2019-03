publié le 28/03/2019 à 07:49

Sa vie devait faire l'objet d'un film à la fin de l'année, Christian Quesada a été mis en examen mercredi 27 mars. Le recordman français des gains aux jeux télévisés est poursuivi pour détention et diffusion d'images à caractère pédopornographiques.



Tout a commencé il y a deux ans avec la plainte d'une adolescente de 17 ans qui est à l'origine des poursuites. En mai 2017, sous couvert d'un pseudo et en se faisant passer pour une mineure, Christian Quesada serait entré en contact avec cette jeune fille. Il aurait chatté avec elle sur internet et lui proposait de se dénuder par écrans interposés. Elle aurait refusé mais signale les faits à la police.

Le dossier est rapatrié dans l'Ain où réside le "Maître de midi", titre qu'il a donné à son premier livre. Chargés de l'enquête, les gendarmes de Belley prennent l'affaire au sérieux et décident de le place en garde à vue. Mais Christian Quesada qui a fait fortune à la télévision voyage beaucoup à l'étranger.

Ce n'est que lundi 25 mars qu'ils parviennent à l'interpeller. S'ensuivent deux jours d’interrogatoire. Au même moment, la perquisition de son domicile est fructueuse. Dans ses ordinateurs, les enquêteurs découvrent des milliers d'images et de vidéos pédopornographiques.



Des faits suffisamment graves pour que le juge des libertés le place en détention provisoire. Une information judiciaire est ouverte pour approfondir les investigations, analyser les disques durs des ordinateurs et rechercher s'il fait partie d'un réseau de partage de fichiers sur internet.