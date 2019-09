publié le 11/09/2019 à 17:07

C'est le rendez-vous préféré des gourmands. Le Meilleur Pâtissier est de retour sur M6 ce mercredi 11 septembre 2019 pour une huitième saison. L'émission, dont le succès ne faiblit pas, sera de nouveau présentée par Julia Vignali.

Cette année, il n'y aura pas 12 mais bien 14 candidats pâtissiers et pâtissières amateur(e)s. Le concours culinaire se déroulera dans les jardins du château de Montfort l'Amaury, tous les mercredi à 21h05, et les candidats viendront de France, de Belgique et du Canada.

Dans cette saison, un certain nombre de profils différents se côtoieront. Les participantes et les participants sont : photographe culinaire (Joëlle, 37 ans), étudiante en psychologie (Anissa, 22 ans), infographiste (Bastien, 33 ans), bachelier (Lior), consultante en finances (Camille, 27 ans), assureur (Stéphanie, 36 ans), animateur multimédia (Mohamed, 48 ans), étudiante en pédagogie (Djellza, 25 ans), analyste de données (Lu-Anh, 42 ans), encadreuse (Sophie, 54 ans), agent de sûreté (François, 36 ans), veilleuse de nuit à la Croix-Rouge (Béatrice, 53 ans), psychologue (Stéphane, 46 ans) ou encore mannequin (Baptiste, 26 ans).

Une partie des gâteaux réalisés dans "Le Meilleur Pâtissier" - Le gâteau de Camille Crédit : Marie ETCHEGOYEN/M6

Les jurés de l'émission sont toujours Mercotte et Cyril Lignac. Les candidats se battront encore pour aller jusqu'en finale et gagner la publication de leur propre livre de recettes. Ils seront également encadrés par de grands pâtissiers de renom, comme Pierre Hermé (élu "Meilleur pâtissier du monde" en 2016) ou encore Christelle Brua (élue "Meilleure pâtissière du monde" en 2018).

Nouveautés, diversité et accessibilité

Dans cette huitième saison, Cyril Lignac a corsé son épreuve. Elle ne consistera plus à revisiter un classique de la pâtisserie. Celle-ci s'appellera désormais "le défi de Cyril", et ce sera bien plus large que son épreuve d'origine.

Le chef lancera aux pâtissiers et aux pâtissières des "défis gourmands encore plus fous et exceptionnels en leur demandant de rendre un bouquet de roses comestible, de transformer une boisson en dessert, de sublimer un simple citron ou encore de donner vie à de monstrueux macarons". Une oeuvre d'art pourra même être revisitée.

Des bouquets de fleurs revisités en pâtisserie - Le gâteau de Sophie Crédit : Marie ETCHEGOYEN/M6

Pour la première fois, une candidate handicapée participera à l'émission : il s'agit de Sophie. Le plateau a donc été totalement arrangé en matière d'accessibilité. D'autres façons de pâtisser seront également proposées cette saison avec Joëlle, par exemple, une candidate végane.



Des thèmes inédits seront essayés, comme "Monstres et pâtisserie", "La vie en rose", "Vive le camping", "Princes et princesses" ou encore "50 nuances de crème". Les candidats devront jouer sur l'originalité en traitant de thèmes comme le carnaval, les mille et unes nuits ou encore les 7 péchés capitaux. Ils auront accès à des outils personnalisés et modernes, comme l'imprimante 3D.



Exactement 92 pâtissiers et pâtissières ont participé à l'émission depuis la première saison, en 2012. La saison 8 arrive tous les mercredis à partir du 11 septembre 2019 à 21h05 sur M6.

Le cornet de Camille Crédit : Marie ETCHEGOYEN/M6