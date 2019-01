Devenez le roi de la galette avec Cyril Lignac

publié le 05/01/2019 à 10:01

Dimanche 6 janvier 2019, c'est le jour J : la galette des rois fait son grand retour annuel. Et plutôt que de se ruer chez son pâtissier - même si elle est particulièrement exquise - nous vous proposons une alternative moins onéreuse et, surtout, qui fera de vous le grand manitou des cuisines auprès de vos amis et de votre famille. Sans se ruiner.



Parce qu'il est vrai que le gâteau couronné est assez ruineux. À Paris, les prix s’envolent, de 3 euros à 7,50 euros la part dans les maisons les plus prestigieuses. La majeure partie des bonnes boulangeries vendent le produit autour de 4 euros la part. L'ingrédient le plus cher, c'est l'amande. Ensuite vient le beurre, pour peu qu'on en prenne du bon. Néanmoins, si vous faites une galette des rois chez vous, elle vous en coûtera moins de 5 euros.

Du beurre, de la frangipane et une bonne dose de gourmandise, voici la recette du chef étoilé, star du Meilleur Pâtissier sur M6 . À vos rouleaux !



La galette façon Cyril Lignac

Ingrédients :



Pour la crème pâtissière :

- 2 oeufs

- 50 g de sucre en poudre

- 30 g de farine

- 25 cl de lait

- 1 gousse de vanille



Pour la crème d'amandes :

- 3 jaunes d'oeufs

- 125 g d'amandes en poudre

- 100 g de sucre en poudre

- 125 g de beurre doux mou



Pour la frangipane :

- le mélange de la crème pâtissière + crème d'amandes + 1 bouchon de rhum



Pour le reste :

- 2 rouleaux de pâte feuilletée

- 2 jaunes d’œufs

- 1 fève

Préparation :



Pour la crème pâtissière :

Dans un saladier, fouetter les œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse.

Ajouter la farine, mélanger.

Fendre la gousse de vanille en deux, récupérer les graines et les mettre avec le lait dans une casserole. Faire chauffer le lait puis le verser sur le mélange œufs - sucre.

Mélanger puis remettre le tout dans la casserole et faire épaissir à feu doux tout en mélangeant (au thermomix : 7 minutes à 80°, vitesse 4).

Retirer du feu, filmer la crème au contact avec du film alimentaire afin d'éviter la formation d'une peau et laisser refroidir une heure.



Pour la crème d'amandes :

Dans un saladier et à l'aide d'une cuillère en bois, travailler le beurre mou et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse.

Ajouter les jaunes d’œufs un par un puis la poudre d'amandes.

Mélanger la crème pâtissière à la crème d'amandes en ajoutant le bouchon de rhum.

Verser la crème dans une poche à douille.

Pour le montage :



Étaler une pâte feuilletée.

Partir du centre de la pâte avec la poche à douille pour étaler la crème en faisant une spirale. S'arrêter à 2 cm du bord.

Mettre la fève.

Badigeonner le bord de pâte au jaune d’œuf.

Déposer la deuxième pâte en soudant les bords.

Dorer le dessus de la galette au jaune d’œuf. Faire des motifs avec la pointe d'un couteau.

Réserver la galette au réfrigérateur pendant une heure.

Préchauffer le four à 200°C (th. 7).

Enfourner pendant 10 minutes à 200°C (th. 7) puis baisser la température du four à 180°C (th. 6) et poursuivre la cuisson pendant environ 30 minutes (selon votre four).