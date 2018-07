publié le 27/02/2018 à 17:21

Les stars remettent la main à la pâte. Le Meilleur Pâtissier spéciale célébrités fait son grand retour ce mardi 27 février sur M6. Dans cette troisième édition présentée par Julia Vignali, sept personnalités passionnées de pâtisserie vont s'affronter dans plusieurs épreuves.



Au menu du concours culinaire, les célébrités devront revisiter des gâteaux à travers leur jouet d’enfance préféré, succès, film favori ou encore la plus gourmande des demandes en

mariage. Avec leurs créations, ils vont devoir raconter une histoire pour impressionner les juges.

Côté jury, on retrouve les illustres piliers de l'émission, Mercotte et Cyril Lignac qui mettront les candidats à l'épreuve avec des défis créatifs et techniques. Ils seront épaulés par des chefs reconnus comme Thierry Bridon, Étienne Leroy, Jérémy Mornet ou encore Thierry Court, premier gagnant du Meilleur pâtisser : les professionnels.

De la danse de salon sur TF1 à la pâtisserie sur M6

Parmi les sept nouveaux candidats, cinq d'entre eux ont déjà foulé le parquet de Danse avec les Stars. On y retrouve le mannequin et aventurier Laurent Maistret, la blogueuse Enjoy Phoenix, l'animateur Julien Lepers, la chanteuse Camille Lou et le juge-chorégraphe Chris Marques, mais aussi la championne de boxe Estelle Mossely et l'animateur Jérôme Anthony.



Au bout de plusieurs semaines de compétition, l'un d'eux remportera le titre de meilleur pâtissier et la publication de son livre de recettes dont les bénéfices seront reversés à la Fondation de France. Il succédera à Jean-Marc Généreux, vainqueur de l'édition précédente en 2017.