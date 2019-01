Aurélien: "Le rapprochement pâtissier-nutritionniste est très intéressant"

publié le 15/01/2019 à 18:56

Aurélien Fournier est pâtissier depuis vingt-et-un an. Il s'est installé à La Voulte-sur-Rhône, en Ardèche depuis onze ans, avec Séverine, son épouse. Ils ont commencé par faire des gâteaux sans gluten, sans lactose, sans arachide pour satisfaire les demandes de leurs clients. Mais pour aller plus loin, ils se sont mis en relation avec une nutritionniste. "Avant, il fallait que ça en jette dans les vitrines, mais le gâteau doit être fait plus naturellement !" précise Aurélien, qui mène ce projet depuis trois ans.



En plongeant dans les livres, ils ont fait des découvertes. Ils les ont appliquées dans un gâteau "Couleurs d'Ardèche", riche en oméga 3, pour lequel ils viennent d'être récompensés par le Prix Maaf Goût et Santé, un Prix qui valorise le manger sain.

"On a appris que cela ne servait à rien d'empiler de bons ingrédients, il fallait une osmose des ingrédients". Dans la pâte sablée à la farine de châtaigne du gâteau, "on a remplacé les oeufs par du lait de soja, et dans le moelleux au marrons du même gâteau, là, on a mis les oeufs. Si on avait mis doublement les oeufs, cela aurait été trop bénéfique !" explique notre Maître Artisan Pâtissier. Il précise qu'il y a un taux à respecter à chaque fois.

Aurélien et Séverine veulent avant tout faire plaisir. Ils savent que leurs gâteaux sont appréciés lors de belles occasions familiales, des mariages, des baptêmes, des anniversaires. Aurélien Fournier est aussi arrivé Premier, au concours régional des sandwich, et il va participer à la Finale nationale au SIRHA, le Salon International de la Restauration et de l'Hotellerie, à la fin du mois à Lyon.