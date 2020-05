Kate Middleton "exténuée" après le départ de Meghan Markle ? La duchesse nie

publié le 28/05/2020 à 16:51

S'il y a un bien un sujet sur lequel il faut éviter d'énerver un peu plus encore la famille royale britannique, c'est bien le Megxit. Le départ de Meghan Markle et du prince Harry a fait couler beaucoup d'encre et ni le prince William, ni son épouse Kate ne veulent endosser la responsabilité de cette crise ou y être associés d'une façon ou d'une autre.

Un article consacré à Kate Middleton dans le magazine The Tatler a néanmoins passablement irrité la duchesse de Cambridge. Citant un proche du couple William-Kate (dont les amis se tiennent pourtant bien loin des médias), Kate était qualifiée de femme "exténuée" depuis le départ de Meghan et Harry, deux "égoïstes". Elle se sentirait "piégée" par "la masse de travail" qu'ils ne peuvent désormais plus partager entre les deux couples. "William et Catherine voulaient vraiment s'investir dans leurs rôles de parents et les Sussex ont tué tous ces projets dans l’œuf", explique The Tatler.

Contre-attaque immédiate de la famille royale qui dit ne pas du tout se reconnaître dans les propos rapportés par le magazine. "Cette histoire contient de nombreuses inexactitudes et de fausses déclarations qui n'ont pas été présentées au palais de Kensington avant sa publication", pointe le palais dans un communiqué. Le Tatler, par la voix de son rédacteur-en-chef, maintient son histoire et a dit faire pleinement confiance à ses sources.

Il faudra certainement attendre la publication de Finding Freedom, entretiens entre les Sussex et deux amis journalistes du couple, Omid Scobie (Harper's Bazaar) et Carolyn Durand (Elle, OprahMag) pour en savoir un peu plus sur les contours de ce schisme princier. Une sortie en août qui ne manquera pas de créer quelques angoisses dans les palais de Kensignton et Buckingham.