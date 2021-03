et Ryad Ouslimani

publié le 08/03/2021 à 08:57

À 325.000 dollars les 30 secondes de pub pendant l'interview, les confessions de Meghan Markle et du prince Harry face à Oprah Winfrey valaient de l'or. À Londres, devant le Palais de Buckingham, on peut s'attendre à un flegme très britannique de la part de la famille royale. L'institution devrait observer un silence "digne" comme à son habitude.

On s'attend à ce que Buckingham ne prolonge pas la polémique en se prononçant sur les accusations proférées par le couple. D'autant que ce lundi 8 mars, la reine est très occupée en raison de la journée du Commonwealth, l'organisation qui regroupe essentiellement les anciennes colonies de l'empire britannique. La reine tient beaucoup à cette institution. L'agenda est donc très chargé.

Aucun membre de la famille ne devrait répondre. Le prince Charles, incriminé par Harry lors de l'interview, devrait aussi rester silencieux. Il a appris avec Diana qu'il ne servait à rien de s'attaquer à un membre de la famille royale plus populaire que lui. Quant à Kate et William, ils sont très impliqués dans le soutien aux personnels soignants durant la pandémie, et semblent vouloir se concentrer sur leur rôle.

