publié le 08/03/2021 à 08:27

L'interview était très attendue et n'a pas déçu. Meghan et Harry ont sévèrement balancé cette nuit chez Oprah Winfrey. Un grand déballage comme on n'en avait pas vu depuis Diana. Meghan Markle raconte par exemple qu'elle a pensé au suicide à une époque et que la famille royale a alors refusé qu'elle se fasse aider. Harry n'est pas en reste. Le prince règle ses comptes avec son père le prince Charles.

"J'ai été déçu parce qu'il a traversé une situation assez similaire. Il sait à quel point c'est douloureux. Bien sûr je l'aime toujours mais il s'est passé beaucoup de choses et une de mes priorités va être de guérir cette relation", explique-t-il. Une interview au vitriol qui risque fort de laisser des traces, selon le journaliste de Point de Vue, Thomas Pernette.

"Cette interview peut avoir des conséquences dommageables pour Buckingham Palace. D'abord quand Meghan Markle révèle qu'elle a songé à mettre fin à ses jours. Et il y a bien sûr cette accusation à peine voilée de racisme. Meghan et Harry affirment que, alors qu'ils attendaient leur première enfant, il y avait des conversations sur la couleur de peau de cet enfant à naitre. C'est terrible pour Buckingham d'être associé sans que personne ne soit cité, à du racisme", explique-t-il.

À écouter également dans ce journal

Coupe de France - L'Olympique de Marseille a subi une humiliation ce dimanche 7 mars en seizièmes de finale de la Coupe de France : les Marseillais ont été battus par le Canet-en-Roussillon (1-2), équipe évoluant en National 2, soit la quatrième division.

Vaccination - Le gouvernement s'en félicite, près de 600.000 personnes ont été vaccinées ce week-end. Les centres temporaires ferment leurs portes ce lundi. "Nous avons fait le choix de la proximité", explique Olivier Véran.

Décès - La mort brutale d'Olivier Dassault dans le crash de son hélicoptère près de Deauville, ce dimanche 7 mars, a choqué et attristé la classe politique. De nombreux élus et autres personnalités ont rendu hommage au député de l'Oise, qui avait également des responsabilités au sein de la holding familiale Dassault.