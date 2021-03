Interview de Meghan et Harry : ils révèlent le sexe de leur deuxième enfant

Le prince Harry et Meghan Markle ont donné une interview choc à Oprah Winfrey.

et AFP

publié le 08/03/2021 à 10:43

C'est une fille ! Meghan Markle et le prince Harry se sont livrés à Oprah Winfrey lors d'une interview qui restera dans les annales. Pensées suicidaires, accusations de racisme, plusieurs sujets graves ont été évoqués dimanche soir. Mais Meghan et Harry ont aussi donné des nouvelles plus joyeuses comme le sexe de leur deuxième enfant.

Pour le plus grand plaisir de leurs fans, ils ont annoncé que l'enfant qu'ils attendent était une fille, dont l'arrivée est prévue pour "l'été". Après le petit Archie né en mai 2019, ce sera donc leur deuxième et dernier enfant, ont-ils assuré. "Avoir un garçon, puis une fille, que peut-on demander de plus?", a lancé Harry. "Deux, c'est tout", a renchéri Meghan.

Le couple a ensuite levé le voile sur sa vie à Montecito, en Californie, qu'ils qualifient de "meilleure que tous les contes de fées que vous avez lus". "Nous sommes passés de l'autre côté" après plusieurs mois de turbulences, a expliqué Meghan Markle. "Nous n'avons pas simplement survécu, nous nous épanouissons", a ajouté l'ancienne comédienne. "Toutes ces choses que j'espérais se sont réalisées. Et, d'une certaine façon, ce n'est que le début pour nous".