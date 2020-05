Coronavirus : William et Kate hésitent à emmener George et Charlotte à l'école

publié le 24/05/2020 à 19:45

Le prince William et Kate Middleton pensent qu'ils garderont la princesse Charlotte chez eux cet été, plutôt que de retourner en classe quand les écoles pourront de nouveau ouvrir, comme le révèle le média The Sunday Times.

Le duc et la duchesse de Cambridge veulent que George et Charlotte "restent ensemble et continuent leurs routines de confinement", comme ils le font depuis le début du confinement au Royaume-Uni, précise The Sunday Times. L'établissement, Thomas's school, "s'attend à suivre les directives du gouvernement sur les écoles, où les élèves des premières et sixièmes années, à l'exception de l'année de George, pourront revenir. La décision sera prise cette semaine", peut-on lire dans le communiqué de l'école.

"George est très contrarié parce qu'il veut faire les projets de Charlotte. Parce que faire des choses comme des sandwichs aux araignées est bien plus cool que des devoirs littéraires", a d'ailleurs plaisanté Kate Middleton, lors d'une interview dans l'émission télévisée This Morning.