Famille royale : le prince George jaloux des devoirs de sa soeur Charlotte

On a beau être le futur porteur de la couronne d'Angleterre, après les règnes à venir de son grand-père et de son père, on n'en reste pas moins un enfant de 6 ans. Et c'est rassurant. Ainsi, le jeune prince George, fils de prince William et de Kate Middleton, est confiné avec ses parents, sa soeur Charlotte (5 ans) et le petit Louis (2 ans) dans la résidence d'Anmer Hall. Il doit donc, comme tous les écoliers, faire ses devoirs à la maison.

Sous la férule de ses parents, il étudie les cours à distance de la prestigieuse école privée Thomas's Bettersea, mais semble préférer les devoirs donnés à sa soeur, selon Kate Middelton. "George est très contrarié parce qu'il veut faire les projets de Charlotte. Parce que faire des choses comme des sandwichs aux araignées est bien plus cool que des devoirs littéraires", a plaisanté la duchesse de Cambridge., lors d'une interview dans l'émission télévisée This Morning.