Mariage de Kate et William : le prince Charles a participé secrètement à la cérémonie

Kate Middleton et le prince William ont fêté leurs 5 ans de mariage, le 2 mai dernier. L'occasion pour le prince Charles de faire une étonnante révélation sur sa participation secrète à la cérémonie.

Interviewé par la radio britannique Classic FM, le prince de Galles, testé positif de la Covid-19 il y a quelques semaines, a en effet expliqué qu'il gardait un secret depuis 5 ans sur ce mariage royal. "J'adore préparer des morceaux de musiques, que j'espère, intéressants pour certaines occasions... particulièrement pour les mariages, si les gens le souhaitent", démarre le fis aîné de la reine Elizabeth II avant de poursuivre : "Je sais que mon fils aîné a été très compréhensif et même parfaitement heureux quand j'ai suggéré quelques morceaux pour son mariage. J'espère que ça a fait plaisir à certaines personnes. C'est plutôt amusant d'avoir des orchestres pour de grandes occasions comme celle-là."

Le prince Charles a donc été le "DJ" du mariage de Kate et William, le temps de quelques valses, puisque les partitions de Jean-Sébastien Bach, Edward Elgar et Frederick Delius, entre autres, ont été jouées pendant la soirée royale.

Une passion pour la musique classique depuis l'enfance

Dans la suite de son entretien, le prince de Galles explique que cette passion pour la musique classique remonte à son plus jeune âge. Ma grand-mère [la Reine Mère] jouait pas mal de musique. Je pense que j'ai pris conscience [ de son intérêt pour la musique], lorsqu'elle m'a emmené à Covent Garden à l'âge de sept ans. Ce devait être en 1956 pour assister au spectacle du ballet du Bolchoï. C'était leur première visite au Royaume-Uni et je n'oublierai jamais cette occasion incroyable. J'en ai été complètement inspiré". Une interview exquise pour les amateurs de la famille royale Britannique et de la musique classique.