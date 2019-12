VIDÉO - Le prince George terrifie Elizabeth II en maltraitant un pudding de Noël

publié le 26/12/2019 à 15:25

Il n'en faut pas beaucoup pour amuser les internautes. Peu après l'enregistrement du traditionnel discours de la reine Elizabeth II, donné chaque année à la période de Noël, les héritiers au trône d’Angleterre se sont réunis : la matriarche Elizabeth II naturellement, son fils aîné, le prince Charles, le prince William et le prince George. Face aux caméras, la petite famille s'est amusée à confectionner un grand classique de la pâtisserie britannique : le pudding de Noël.

Il s'agit d'un gâteau avec une pâte consistante et un grand nombre de fruits confits. Une gourmandise classique pour les fêtes de fin d'année outre-Manche que certains qualifient d'indigeste compte tenu de la densité de chaque part. Dans une vidéo (sans son) on peut voir le jeune prince George aidé de son père et grand-père en pleine épreuve de force avec la pâte du fameux pudding. Afin de triompher (et de bien mélanger les ingrédients), George a été surpris en train de mélanger très énergiquement la mixture sous le regard inquiet (et très amusé) des membres de sa famille.

Une courte séquence qui a beaucoup amusé les internautes. Nombreux étaient les commentaires sur l'attitude de la reine qui s'est brusquement éloignée pour éviter la rage de son arrière-petit-fils.

LOOOOOOL Pree how the queen moved away pls 😂😂😂 That kid is defo bad vibes 😭 pic.twitter.com/zFoRc7ncL8 — Baby Goat🐐 (@Blayofficial) December 25, 2019

D'autres se sont amusés à voir dans cette brutalité pâtissière un lien entre le prince George et le prince Joffrey Baratheon, le cruel adolescent de Game of Thrones.