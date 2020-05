Kate et William souhaitent un bon anniversaire à Archie, pour ses un an

publié le 06/05/2020 à 11:48

Point de querelles royales et familiales pour ce 6 mai 2020. Archie, le fils du prince Harry et de Meghan Markle fête son premier anniversaire, loin de Palais de Buckingham, après le retrait du couple de la famille royale et son déménagement à Los Angeles.

Cela n'a pas empêché Kate et William, via leur compte Instagram, de souhaiter un bon anniversaire à leur neveu Archie, avec une photo prise lors de son baptême en juillet dernier. "Nous souhaitons un très beau premier anniversaire à Archie", peut-on lire en légende de la photo publiée par Kensington Royal.

Sur la photo, qui avait été dévoilée l'été dernier, on peut voir le prince Harry, Meghan Markle, Kate Middleton, le prince William, le prince Charles, Camilla Parker Bowles, Doria Ragland (la mère de Meghan), Lady Sarah McCorquodale, Lady Jane Fellowes (les sœurs de Diana). Le petit Archie portait comme le veut la tradition la robe de baptême royal portée par tous les bébés de la couronne britannique depuis 1841.