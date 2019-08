publié le 09/08/2019 à 17:34

Kate Middleton et le prince William ont le pied marin. Le jeudi 8 août 2019, le couple royal accompagné de leurs enfants George et Charlotte, ont participé à la course King's Cup. Dans les Cowes, sur l'île de Wight, cette régate caritative a permis de lever des fonds pour différentes œuvres de charité, soutenues par le duc et la duchesse de Cambridge.

Si Kate Middleton montre qu'elle est plus à l'aise que son époux William sur un bateau, la star de cette journée n'est autre que la princesse Charlotte. Du haut de ses 4 ans, elle a tiré la langue aux photographes et au public, sous les rires de sa mère, qui l'a ensuite éloignée de la fenêtre.

Quant au prince George, il a, en vain, essayé d'éviter l’œil des photographes. Pendant que leurs parents voguaient pour la course, les deux enfants ont pu profiter d'une balade en mer avec leurs grands-parents Carole et Michael Middleton.