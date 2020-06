Le fils de Meghan et Harry, Archie, lance sa première action judiciaire à 1 an

publié le 25/06/2020 à 12:25

Les bonnes habitudes se prennent très tôt dans la vie, et Archie Mountbatten-Windsor ne fait pas exception. Le fils de Meghan Markle et du prince Harry vient de porter plainte contre une agence de photo pour atteinte à sa vie privée. Naturellement, derrière cette procédure c'est l'armée d'avocats qui entoure la famille qui est à l'oeuvre.

D'après nos confrère du Mail+, Archie, qui vient de fêter son premier anniversaire, a déposé plainte auprès de la Haute Cour après une paparazzade au Canada en janvier. Sur les photos, on distinguait Meghan Markle portant Archie dans un parc. L'enfant n'était pas visible car il ne faisait pas face à l'objectif et qu'il était "emmitouflé de vêtements", souligne le journaliste Sam Greenhill.

L'image a ensuite été distribuée par une agence de presse basée à Los Angeles et c'est cette agence que "Master Archie Harrison Mountbatten-Windsor" attaque en justice par l'intermédiaire de sa mère. La petite famille a fui les obligations et la protection de la famille royale britannique pour trouver une certaine tranquillité. Cette action montre que Meghan et Harry sont bien déterminés à ne rien laisser passer et à demeurer les seuls maîtres de leur communication à l'avenir.