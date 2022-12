Julien Courbet se fait insulter par un artisan dans "Ça peut vous arriver"

Dans l'émission du 9 décembre de Ça peut vous arriver, Julien Courbet a subi les foudres d'un artisan pour aider Jean-François, un auditeur qui a contacté l'émission. Le ton est très vite monté et Julien Courbet a été copieusement insulté.

Jean-François est copropriétaire dans une résidence (les Studios Laroche) de plusieurs appartements (résidences secondaires) et il est président du syndic. Lorsqu’en 2020 il valide avec les autres propriétaires les travaux de toiture et de rénovation de l’isolation à faire dans l’immeuble, c'est lui qui doit trouver un artisan.

Le 19 août 2020, il signe un devis à 22.185 euros pour les travaux et règle 16.000 euros en deux fois avec deux acomptes de 8.000 euros. Les travaux commencent bel et bien mais sont stoppés par le Covid. L'entrepreneur est positif, puis, au moment de reprendre, c’est un festival d’excuses. Depuis août 2020 et le versement de 60% d’acompte, l’artisan n’a pas fini le 1er bâtiment et n’a jamais commencé le 2e pour effectuer les travaux de toiture. Depuis 2 ans et demi, Jean-François lui court après.

Lorsque Julien Courbet appelle cet artisan, Charles, il lui présente le cas de Jean-François. "Il n'y a pas de tuiles, je ne peux pas lui fabriquer (...) moi je ne peux rien faire d'autres", s'exclame l'artisan. Et lorsque Julien Courbet donne le nom de famille de Charles, ce dernier se met à le traiter de "mer**". "T'es un gros c*n toi", s'exclame Charles avant de raccrocher au nez de Julien Courbet

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info