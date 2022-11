Quand on a été victime d'un accident, le dossier médical est indispensable à toute démarche auprès des fonds d'indemnisation et des compagnies d'assurance du responsable. Légalement tenues de vous indemniser pour l'ensemble de vos préjudices, les compagnies d'assurance doivent présenter une première offre d'indemnisation dans les huit mois qui suivent l'accident.

Mais attention, la patience et la prudence seront de mise. En effet, les sommes déboursées chaque année par les compagnies d'assurance sont colossales et vous devez vous attendre à ce que les assurances tentent de réduire au maximum le montant de l'indemnisation. Pour définir le montant définitif et juste, il est important de connaître l'étendue exacte de vos dommages.

Pour ce faire, votre dossier médical est une pièce maîtresse. Il regroupe l'ensemble de vos informations de santé depuis votre prise en charge par les services compétents à la suite de l'accident, dont la liste est fixée par l'Article R1112-2 du Code de la santé publique.

