Calendrier de l'Avent : le plaisir à prix d'or ?

Les calendriers de l'Avent sont devenus, en quelques décennies, un incontournable à l'approche des fêtes de Noël. En 2020, ils s'en étaient vendus plus d'un million pour un chiffre d'affaire de 30 millions d'euros.

Très prisés par les petits comme par les plus grands, les calendriers garnis de chocolats sont les plus populaires. Tous les ans, les grandes surfaces mettent en rayon des dizaines de marques différentes. Pourtant, si l'on regarde les prix dans le détail, le plaisir est de plus courte durée !

"C'est une technique commerciale exceptionnelle pour faire vendre du chocolat plus cher !" s'exclame Julien Courbet dans "Ça peut vous arriver". L'animateur a demandé au spécialiste de la grande distribution, Olivier Dauvers, de décrypter les étiquettes de ces calendriers.

Le prix du chocolat est multiplié par cinq

Le chroniqueur s'est rendu dans un hypermarché : "J'ai sous les yeux un calendrier Smarties. Sur l'étiquette, il se vend à 49 € le kilo, alors qu'en rayon, un paquet de la même marque, c'est moins de 10 €."

Le prix du chocolat peut ainsi être multiplié par cinq : "Pour le calendrier M&m's, le prix est multiplié par trois. Dans certains cas, le chocolat peut se vendre jusqu'à 100 € le kilo." Un écart de prix gigantesque, qui ne compte pas se réduire avec l'inflation. L'occasion, pourquoi pas, de confectionner soi-même son calendrier ?

