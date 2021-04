Il verse un acompte de 3.000 euros, l'artisan ne donne plus de nouvelles

publié le 30/04/2021 à 13:20

Jacques est propriétaire d’une boulangerie-pâtisserie dans le Calvados. Il a racheté les murs il y a 3 ans. L’ensemble comprend un appartement pour le loger, juste au-dessus de l’établissement. Les fenêtres étant dans un état de vétusté, il souhaite les faire remplacer. En décembre 2019, un agent immobilier lui recommande chaleureusement une entreprise de menuiserie.

Il sollicite son expertise et un professionnel (le gérant) vient rapidement examiner le chantier à prévoir. Le 28 janvier 2020, il signe un devis d’environ 6000 euros et verse 3.000 euros en chèque. Les travaux sont prévus en été 2020, conformément à un accord oral avec l’artisan. Mais depuis le mois d’avril 2020, il n'a plus de son ni d’image !

Malgré ses nombreuses relances par sms et téléphone, personne ne daigne lui répondre. En mars, Jacques envoie une mise en demeure de démarrer le chantier ou à défaut de lui rembourser la somme versée mais rien n’y fait. Ses demandes restent lettre morte et il ne sait plus quoi faire.

Le logement de Jacques prend l'humidité

Jacques ne roule pas sur l’or et il ne peut pas solliciter une autre entreprise avant le retour des sommes versées. Jacques est bloqué et il n'en peut plus d’attendre, d’autant que son logement prend l’humidité.



Il demande à Julien Courbet une date de travaux dans les plus brefs délais ou à défaut le remboursement de l’acompte versé soit 3.000 euros.

