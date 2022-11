Accident, erreur médicale... Quels sont mes droits en tant que victime ?

Qui est la victime ? On cherchera en vain dans les textes juridiques, y compris dans le Code pénal, une définition de la victime, sans autre précision. La "victime" y est synonyme de partie lésée, de plaignants, de parties civiles, de personnes ayant subi un préjudice ou ayant personnellement souffert du dommage causé par l'infraction.

Le sens commun qualifie généralement de "victime" la personne qui subit et qui souffre soit des agissements d'autrui, soit d'événements néfastes. Si l'on adapte cette définition à la procédure pénale, la victime doit s'entendre de toutes personnes physiques ou morales ou groupe de personnes ayant souffert directement ou indirectement d'un acte prohibé par la loi pénale.

Quels sont les droits de la victime ? Dans un souci de clarté, il est nécessaire de distinguer les droits de la victime dans le cadre de l'instruction du dossier du jugement et après jugement. Les droits accordés à la partie civile dans le cadre de l'instruction préparatoire, ce sont les droits qui sont essentiellement répertoriés à l'Article 10-2 du Code de procédure pénale.

La "Règle d'or" chaque semaine en podcast

Auditeurs et abonnés au podcast de Ça peut vous arriver, découvrez désormais chaque semaine l’inimitable Règle d’or, avec les avocats qui interviennent chaque jour sur RTL et M6. Pour accéder chaque semaine à votre règle d'or, abonnez-vous au podcast de l'émission :

>> Que dit la loi ? Quels recours avez-vous et surtout quelles démarches devez-vous impérativement effectuer en cas de problème ? Nos ténors du barreau répondent concrètement aux questions que vous vous posez le plus et vous donnent des clés pour vous sortir de situations parfois compliquées.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info