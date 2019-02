Jennifer Aniston et Brad Pitt réunis pour une soirée spéciale

publié le 11/02/2019 à 14:35

"I'll be there for you", le refrain entêtant du célèbre générique de Friends aurait pu passer en boucle le 9 février 2019. Jennifer Aniston, la star de la sitcom américaine, a fêté ses 50 ans - deux jours avant la date officielle le 11 févier - et ses amis se sont pressés afin de ne pas manquer l'événement. Une grand-messe dans la sphère hollywoodienne qui s'est célébrée à l'hôtel Sunset Tower de Los Angeles.



Au programme de cette soirée quasi historique, du très beau monde, les actrices Kate Hudson ou Reese Witherspoon mais encore et surtout, son ancien mari de 2000 à 2005, Brad Pitt, venu apparemment sans Charlize Theron, sa prétendue relation du moment.

La star qui a récemment vu sa collaboration avec David Fincher pour World War Z annulée, a tenu à répondre à l'invitation. Selon le tabloïd américain People, Jennifer Aniston a vécu un réel combat intérieur avant d'inviter l'acteur de Fight Club : "Pendant très longtemps, Brad a été très important dans la vie de Jennifer. Elle a débattu des pour et des contre avec ses amis pour savoir si elle l'invitait", explique une source proche de la star. "Elle était vraiment heureuse lorsqu'il est arrivé."

Toujours selon People, la star de Dumplin' actuellement sur Netflix n'a pas forcément montré plus d'attention à l'égard de celui qui fût son mari pendant 5 ans. "Ils se sont enlacés et ont discuté pendant un moment et après, Jennifer s'est assurée que ses autres convives passaient tous un excellent moment", détaille l'"espion" du magazine américain présent à la fête. Et il y avait effectivement fort à faire au vu de la liste interminable des invités.

Kate Hudson, Reese Witherspoon, Robert Downey Jr....

Plus connus les uns que les autres, les "guests" de Jennifer Aniston ont tous répondu présents, selon le tabloïd People. Parmi les stars présentes, George et Amal Clooney, Reese Witherspoon, Laura Dern - les co-stars de la série Big Little Lies - l'Iron Man Robert Downey Jr..

More RDJ pics of Jennifer Aniston's birthday. Im so in love with them. pic.twitter.com/nTWlGzX7Z3 — Our Love: Robert Downey Jr (@our_rdj) 10 février 2019

Étaient aussi invités, la présentatrice phare Ellen DeGeneres, la chanteuse et actrice Barbra Streisand, le guitariste des Rolling Stones, Keith Richards ou encore la star des comédies américaines Kate Hudson. Cette dernière s'est jointe à une autre "ex" de Brad Pitt, la conseillère lifestyle et actrice Gwyneth Paltrow pour une belle séance de photomaton avec Jennifer Aniston.