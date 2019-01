Brad Pitt serait en couple avec Charlize Theron

publié le 21/01/2019 à 09:10

Selon le tabloïd britannique The Sun, Brad Pitt, dont le divorce avec Angelina Jolie a fait la une de nombreux magazines people, et Charlize Theron seraient en couple.



Leur relation aurait débuté pendant les vacances de Noël. Toujours selon The Sun, Charlize Theron, à l'affiche du film Tully en 2018, aurait même rendu visite à Brad Pitt dans sa maison située à Loz Feliz (Los Angeles). Cependant, l'actrice, séparée de Sean Penn depuis 2015, n'aurait pas pour autant rencontré les 6 enfants de Brad Pitt et Angelina Jolie.

Une source anonyme précise même au tabloïd : "Ils se voient régulièrement depuis un mois. Ils sont amis depuis un certain temps, ironiquement grâce à Sean Penn, mais les choses ont évolué". Brad Pitt et Charlize Theron auraient été aperçus très proches à l'hôtel Château Marmont de Los Angeles. "Ils étaient ridiculement touchants, et il mettait son bras autour de son dos. À un moment, il lui a même fait un clin d’œil (...) Ils avaient l'air très heureux", poursuit la source qui s'est confiée au Sun.