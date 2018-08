publié le 08/08/2018 à 14:01

C'est un nouveau scandale dans le divorce d'Angelina et Brad Pitt. Séparées depuis deux ans, les deux stars se livrent une bataille sans merci autour de leurs six enfants. Selon un rapport du média NBC News, Angelina Jolie accuse Brad Pitt de ne pas payer la pension alimentaire de Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox et Vivienne.



"[Pitt] doit payer une pension alimentaire pour ses enfants. À l'heure actuelle, il n'en n'a pas versé depuis la séparation", écrit Samantha Bley DeJean, l'avocate de l'actrice dans un dossier obtenu par NBC News. Samantha Bley DeJean a d'ailleurs remplacé Laura Wasser, qui a claqué la porte début août, à cause du comportement vindicatif de l'interprète de Maléfique, selon le site américain TMZ.

Angelina Jolie aurait ainsi envoyé une requête pour demander une pension alimentaire rétroactive, puisque Brad Pitt n'aurait rien versé à l'actrice depuis un an et demi. Le porte-parole de l'acteur n'a pas commenté les informations relayées par NBC News, mais une source proche a indiqué qu'"il a rempli ses engagements".