Gwyneth Paltrow va donner ses conseils santé sur Netflix... et ça peut faire peur

publié le 06/02/2019 à 17:14

L'actrice et gourou du bien-être à la sauce californienne Gwyneth Paltrow va avoir sa propre série sur Netflix. Il ne s'agit pas d'un nouveau drame ou d'un spin-off de son personnage de Pepper Potts, la fiancée d'Iron Man dans Avengers, mais d'une série docu-réalité.



Si la série ne porte pas encore de nom, le magazine Variety sait déjà que chaque épisode présenté par l'actrice et la rédactrice en chef de son groupe de bien-être Goop, Elise Loehnen, durera une trentaine de minutes. Les deux femmes recevront des experts, docteurs et chercheurs afin de traiter des problèmes physiques ou spirituel.

Il s'agit d'un plan de développement très important pour la structure Goop qui contient, en plus de cette série sur le site de streaming, un contrat de podcasts avec la compagnie aérienne Delta Air Lines (il faut dire que son podcast était l'un des plus téléchargés en 2018 sur iTunes) et tout un développement de produits allant des denrées alimentaires à des livres.

Des conseils fallacieux voire dangereux

Goop n'était, à l'origine, qu'une newletter et elle se transforme petit à petit en un immense empire désormais coté en bourse. Seul problème avec ses conseils quasi-médicaux ou, du moins, de développement personnel ? Ils ont été grandement contestés ces dernières années....



Bien sûr, il ne faut pas jeter la totalité des conseils signés Gwyneth Paltrow pour ce qui est des régimes alimentaires ou de la méditation mais les scientifiques ont contesté l’inefficacité voire la dangerosité de certaines des prescriptions de la star de Shakespeare In Love. L'une de ces pratiques est le bain de vapeur vaginal en utilisant certaines herbes afin de purifier cette zone du corps. De nombreux médecins se sont élevés contre cette pratique en remettant en cause la notion même de "purification" et en mettant en garde les femmes contre l'utilisation de certaines plantes (comme l'armoise) qui pourrait irriter les muqueuses très sensibles du vagin.

Le site Goop mélange mode, bien-être, boutiques en ligne et les conseils de Gwyneth Paltrow Crédit : Capture Goop

Toujours pour le bien-être vaginal, Gwyneth incitait les femmes à insérer des œufs en pierre de jade afin de stimuler son périnée... En septembre 2018, Gwyneth Paltrow a dû payer 126.000 euros pour "publicité mensongère" et a dû rembourser les femmes séduites par les bienfaits supposés de ces minéraux après une bataille judiciaire...



Même philosophie, mais différent orifice, l'actrice proscrivait des lavements du rectum avec des solutions au café. Une pratique dangereuse voire mortelle. Tout comme l’acupuncture avec des piqûres d'abeilles. Goop a aussi développé des stickers avec une matière sensée rééquilibrer les énergies corporelles (et démontée en règle par la NASA) et il y a aussi les régimes macrobiotiques, la détestation pour le gluten, les soutien-gorges sans armature qui augmenteraient la probabilité de cancer, les jus détox indispensables, les crèmes solaires dangereuses...



Bref, toute une myriade de conseils pseudo-scientifiques qui titillent les esprits occidentaux avides de retour à la nature et de calme New Age. Espérons que les scientifiques qui seront invités par Netflix mettront un peu d'ordre dans tout cela.