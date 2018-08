Angelina Jolie et Brad Pitt continuent de s'écharper autour de la pension

Brad Pitt et Angelina Jolie sont séparés depuis deux ans

Le divorce entre Angelina Jolie et Brad Pitt n'est pas prêt de se finir. Deux ans après leur séparation, les deux stars s'écharpent autour de la garde de leurs six enfants. En début de semaine, Angelina Jolie accuse l'acteur de n'avoir versé aucune pension alimentaire depuis la séparation. Brad Pitt contre-attaque, tout comme Angelina Jolie.



Comme le rapporte le média The Telegraph, les avocats de Brad Pitt "contestent catégoriquement l'affirmation selon laquelle il n'a pas payé de pension alimentaire significative".

L'acteur qui tourne actuellement dans le prochain film de Quentin Tarantino, aurait payé plus d'1,3 million de dollars de factures pour son Angelina Jolie et leurs six enfants, auxquels s'ajoute un prêt de 8 millions de dollars pour permettre à l'actrice d'acheter sa maison, où elle réside.

Angelina Jolie contre-attaque

Peu de temps après la déclaration des avocats de Brad Pitt, Angelina Jolie ne s'est pas laissée faire. Son avocate, Samantha Bley DeJean, a expliqué dans un document, révélé par le média People que les 8 millions de dollars prêtés par Brad Pitt, devaient "aider à couvrir l'achat de cette nouvelle maison".



En effet, l'acteur avait décidé de rester dans la demeure familiale après la séparation. Mais au lieu de faire un don, il a choisi "à la place de faire à un prêt à Angelina, à qui il demande désormais un remboursement avec intérêt".



"Un prêt, en revanche, n'est pas une pension alimentaire et s'imaginer que cela est le cas est faux", a aussi déclaré l'avocate d'Angelina Jolie en affirmant qu'elle "honorera ce prêt". L'actrice demande alors à Brad Pitt de prendre en charge "la moitié des dépenses des enfants". Un nouveau rebondissement qui continue d'éclabousser l'ancien couple le plus glamour d'Hollywood.