Jennifer Aniston évoque un possible reboot de "Friends"

publié le 02/08/2018 à 18:10

C'est une déclaration qui devrait réjouir tous les fans de Friends. Dans une interview accordée à InStyle, publiée mercredi 1er août, Jennifer Aniston n'a pas fermé la porte à un reboot de la série culte.



"Avant même la fin de la série, des gens nous demandaient si on reviendrait. Avec Courteney (Cox) et Lisa (Kudrow), nous en discutons. C’était vraiment le boulot le plus génial de ma vie. Je ne sais pas à quoi cela pourrait ressembler aujourd’hui, mais on ne sait jamais", a lancé celle qui a interprété le rôle de Rachel de 1994 à 2004. "De nombreux reboots de série ont eu du succès", souligne-t-elle.

Mais le projet se heurte à Matt Leblanc, qui ne souhaite pas le voir se réaliser. "Nous pourrions peut-être le convaincre ou lui laisser le temps et Lisa, Courteney et moi pourrions relancer Les Craquantes et passer nos dernières années ensemble dans des meubles en osier", s'amuse l'actrice.