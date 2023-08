Harry et Meghan se lancent dans l'adaptation d'un roman en film sur Netflix

C'est en collaboration avec Netflix, que les Sussex se lancent dans la production de films. Convaincu par le récent best-seller Meet Me At The Lake, le prince Harry et Meghan Markle ont décidé d'acheter les droits du roman à l'autrice canadienne Carley Fortune, en vue de son adaptation en film.

L'autrice du roman devenu instantanément un best-seller aux États-Unis a confirmé sur son compte Instagram le projet du couple princier. "Je m'associe avec Netflix et Archewell (la société de production de Meghan et Harry, ndlr) pour l'adaptation de Meet Me at the Lake", a écrit Carley Fortune ce lundi 7 août.

"Je n'aurais pu imaginer meilleur partenariat", a-t-elle ajouté. "Écrire ce livre a été un défi immense pour moi, et le voir ainsi reconnu est vraiment incroyable", a déclaré la canadienne.



Des ressemblances surprenantes entre la fiction et la vie des Sussex

Le roman Meet Me At The Lake a été publié aux États-Unis en mai dernier, avant de devenir un best-seller avec 37.000 exemplaires vendus en une semaine. Selon The Independent, le livre se serait hissé en tête de liste des meilleures ventes dans le classement du New York Times.

Le média américain a d'ailleurs remarqué que la maison d'édition de cette fiction, Penguin Random House, est la même que celle de l'autobiographie du prince Harry, Le Suppléant, publiée en janvier. "Les thèmes de ce livre ont accroché le couple qui a choisi d'en faire sa première adaptation pour Netflix", informe une source proche des Sussex. D'autant plus que le best-seller comporte d'étranges similitudes avec la vie du couple princier selon les médias britanniques.

Le roman raconte l'histoire d'amour de deux protagonistes d'une trentaine d'années, avec une tragique histoire pour l'un des personnages, qui a vu, étant enfant, un de ses parents mourir dans un accident de voiture. De quoi rappeler le décès de la princesse Diana quand le prince Harry était encore petit. Autre ressemblance, le lieu de l'intrigue, Toronto, est aussi la ville où Meghan Markle a habité pendant plusieurs années pour le tournage de la série Suits.

"Notre partenariat avec Archewell Productions nous tient à cœur"

Ce nouveau contrat avec Netflix pourrait aider les Sussex à renouer avec la plateforme. D'autant plus que le Wall Street Journal avait laissé entendre fin juin que le site de streaming n'était pas très satisfait du contrat signé avec Harry et Meghan Markle, estimé à 100 millions de dollars.

La raison du mécontentement de la plateforme serait l'annulation de plusieurs projets ainsi que l'inexpérience du couple. La collaboration entre Netflix et la société de production d'Harry et Meghan a néanmoins eu du succès avec la série documentaire dédiée à la famille royale. Ils "avaient réalisé le meilleur démarrage pour un documentaire de l'histoire de Netflix", avait confirmé un porte-parole de la plateforme.

"Notre partenariat avec Archewell Productions nous tient à cœur", avait par la suite affirmé cette même source pour évoquer la collaboration de la plateforme avec la fondation et société de production de Meghan et Harry, informe BFMTV.