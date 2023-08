Netflix : "One Piece", "Heartstopper", "Johnny Depp vs Amber Heard"... Les nouveautés à voir en août

Netflix régale ses abonnés pour continuer l'été. Dès ce mardi 1er août, la plateforme de streaming apporte son lot de nouveautés rafraîchissantes, à commencer par la deuxième saison de Heartstopper, très attendue par les fans de l'autrice Alice Oseman. Nos deux tourtereaux Nick et Charlie s'envolent pour l'occasion à Paris ! Toujours du côté des séries, Netflix dévoile une autre adaptation, celle du manga et de l'anime de Eiichiro Oda : One Piece. Cette fois-ci, la plateforme propose un live-action des histoires du pirate Luffy et de son équipage, à la recherche d'un immense trésor.



Plusieurs films et documentaires font également leur arrivée en juillet. La plateforme diffusera un film d'action et d'enquête haletant, avec Agent Stone. De plus, il sera possible de revenir en détail sur le procès entre l'acteur Johnny Depp et Amber Heard dans le documentaire éponyme.

Les séries