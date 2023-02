ÉDITO - "Best-seller" : qui est donc Efsy Washington ?

À écouter UN POINT C'EST TOUT - "Best-seller" : Qui est donc Efsy Washington ? 00:01:45

Qui est Efsy Washington ? Mystère... Je ne sais pas si c'est un homme, je ne sais pas si c'est une femme. Ils sont peut-être plusieurs. Ce que je sais, c'est que c'est un ou une auteur anonyme.

Le coup de génie ? Avoir lancé sur Facebook une enquête pour débusquer l'identité d'Efsy Washington, auteur de polars, mais aussi pour savoir si un livre peut devenir un best-seller sans pub, sans grande maison d'édition, sans la presse.

Le titre de son livre best-seller ? Best-seller. L'expérience a été lancée il y a quelques semaines. Elle est soutenue par l'écrivain Franck Thilliez, qui est connu pour ses thrillers. Ce qui est excitant, c'est le dialogue qui s'est engagé entre Washington et les internautes, les énigmes, les chausse-trappes, les indices. Qui est donc Efsy Washington, qui sait si bien tenir en haleine les amateurs de romans policiers ?



Un magistral coup marketing

Figurez-vous que, comme je m'y suis intéressée, j'ai reçu le livre et un mot d'Efsy qui prétend que je sais qui il est ou qui elle est. Je n'ai toujours pas trouvé. Il ou elle a écrit une quinzaine de romans. Je vais me plonger dans son livre. Je fais désormais moi aussi partie du magistral coup marketing.

Il est édité chez Alter Real, une petite maison d'édition. Il a déjà beaucoup de succès. Je lis peu de commentaires négatifs, franchement. J'ai voulu en parler comme lorsque j'ai défendu Guillaume Musso et Marc Levy pour montrer la force de la créativité, la force de la littérature populaire et comment la lecture rapproche les gens. Alors, bon vent, Efsy Washington, en espérant vous découvrir un jour.

