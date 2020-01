publié le 10/01/2020 à 12:00

Une décision choc après une annonce choc. Le musée de Madame Tussauds à Londres a enlevé les statues de cire de Meghan et Harry qui se trouvaient à côté de celles de William, Kate, la reine Elizabeth II et le prince Philip.

"À partir d'aujourd'hui [9 janvier 2020] les personnages d'Harry et Meghan n'apparaîtront plus" sur l'installation qui rassemble la reine Elizabeth II et les membres de la famille royale, a déclaré dans un communiqué le directeur général du musée, Steve Davies. Cependant les statues de Meghan et Harry sont conservées dans l'établissement londonien. Madame Tussauds regardera avec attention ce que ce prochain "chapitre" leur réservera.

Le musée Madame Tussauds de New York suivra lui aussi, la décision du musée de Londres, comme l'a expliqué un porte-parole dans un communiqué. "Nos expériences donnent vie à des moments iconiques dans nos vies ; pour refléter l'annonce [de Meghan et Harry] nous déplacerons dans une autre salle, lors de leur retour chez Madame Tussauds New York".