Famille Royale : le nouveau statut de Meghan et Harry va-t-il poser problème ?

publié le 10/01/2020 à 07:00

Coup de tonnerre au Royaume-Uni. Le prince Harry et son épouse Meghan ont annoncé qu'ils renonçaient à leur rôle de premier plan au sein de la famille royale, mercredi 8 janvier 2020. En clair, ils prennent leur distance, ils ne supportent plus la pression médiatique. De quoi tendre un peu plus les relations entre le couple et le reste de la couronne britannique.

La Reine n'a pas été consultée avant que la décision ne soit prise. La famille royale serait très déçue par ce choix qui, selon Buckingham Palace, crée des complications. Harry et Meghan ne démissionnent pas de leurs fonctions royales, mais ils prennent leur distance. Ils veulent vivre entre le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord tout en, précisent-ils, continuant à soutenir la Reine et en respectant les engagements qu'ils ont pris auprès de différentes associations britanniques.

Dickie Arbiter, l'ex-chef de la communication du palais, a dit à la BBC qu'il ne comprenait pas la logique. "Je ne sais pas comment on peut être membre de la famille royale à mi-temps. Ça veut dire qu'ils vont devoir prendre beaucoup d'avions, ça veut dire une grosse empreinte environnementale, ça ne va pas plaire à tout le monde. Et comment avec ça vont-ils pouvoir gagner leur propre vie même si Harry n'est pas dépourvu d'argent, bien sûr."

Le couple dit avoir de nouveaux projets associatifs, mais aucune autre précision n'est donnée. Jamais en tout cas aucun membre de la famille royale n'a pris une décision aussi drastique. Certainement pas depuis l'abdication du roi Édouard VIII, l'oncle de la Reine, en 1936, pour une américaine.