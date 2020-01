Famille royale britannique : "un caprice d'Harry et surtout de Meghan" dit Stéphane Bern

publié le 09/01/2020 à 09:49

C'est une décision qui fait couler beaucoup d'encre au Royaume-Uni. Le prince Harry et Meghan Markle ont fait savoir qu'ils renonçaient à leur rôle de premier plan au sein de la famille royale britannique. Selon le spécialiste des familles royales, Stéphane Bern, "c'est une sorte de caprice de la part du prince Harry et surtout de Meghan, qui ne supporte pas la pression médiatique et qui a très envie d'aller vivre une partie de l'année au Canada".

Le passionné des têtes couronnées ajoute que ce choix du prince Harry, qui est sixième dans l'ordre de succession, est également "la volonté du prince de Galles, qui veut supprimer les branchements de l'arbre généalogique. [...] Il a expliqué à son deuxième fils qu'il fallait qu'il gagne sa vie un jour parce que les Britanniques ne vont pas continuer à payer indéfiniment pour un prince cadet".



Selon lui, Meghan Markle "veut bien les avantages, c'est à dire les diadèmes, les robes et les voitures mais ne veut pas trop travailler pour ça". Il estime également "qu'on l'a un peu poussée vers la sortie" même si d'autre part, le couple a "très envie de se protéger de la pression médiatique".

Stéphane Bern ajoute que la presse britannique "en veut beaucoup" à Meghan Markle et au prince Harry qu'ils qualifient "d'enfants chéris de la royauté" et que ce choix "se retourne contre eux".