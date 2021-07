Famille royale : William et Harry, à l'aube d'une réconciliation ?

William et Harry à l'inauguration de la statue à l'effigie de Lady Diana, le 1er juillet 2021 Crédits : YUI MOK / POOL / AFP William et Harry à l'inauguration de la statue de Lady Diana dans le jardin de Kensington, le 1er juillet 2021 Crédits : Dominic Lipinski / POOL / AFP Les princes Harry et William discutant avec Pip Morrison, le paysagiste Statue de Lady Diana, par Ian Rank-Broadley, inaugurée le 1er juillet 2021 Crédits : Dominic Lipinski / POOL / AFP Harry et William inaugurant la statue de Diana dans le jardin de Kensington, le 1er juillet 2021 Crédits : DOMINIC LIPINSKI / POOL / AFP 1 / 1

Pour le 1er juillet, anniversaire de la princesse Diana qui aurait fêté ses 60 ans, les princes William et Harry étaient réunis à Londres pour inaugurer ensemble une statue érigée en hommage à leur mère, décédée dans un accident de voiture 24 ans auparavant.

"Aujourd’hui, pour ce qui aurait dû être le 60e anniversaire de notre mère, nous nous souvenons de son amour, de sa force et de son caractère, des qualités qui ont fait d’elle une force pour le bien dans le monde entier" confessent les deux frères dans un communiqué. Ajoutant : "chaque jour, nous aimerions qu'elle soit toujours avec nous, et notre espoir est que cette statue soit considérée à jamais comme un symbole de sa vie et de son héritage".



C'est donc dans les jardins de Kensington que le travail réalisé par le sculpteur Ian Rank-Broadley a été dévoilé. En collaboration avec William et Harry, il explique avoir voulu "capturer sa chaleur et son humanité tout en montrant l'impact qu'elle a eu à travers les générations".

Deux frères en froid

Les restrictions sanitaires étant toujours de mise au Royaume-Uni, c’est en petit comité que la statue a été dévoilée. Seule une trentaine de personnes étaient présentes, notamment les frères et sœurs de Lady Diana : le comte Charles Spencer, Lady Sarah McCorquodale et Lady Jane Fellowes. Le prince Charles, ex-mari de Diana, n’était pas présent, en déplacement en Écosse avec la reine Elizabeth II.

Les images des deux princes sont d’autant plus émouvantes que tous deux sont en froid depuis l’interview d’Harry et Meghan accordée à Oprah Winfrey et diffusée en mars 2021. C'est la première fois depuis l’enterrement du prince Philip qu’ils étaient réunis.

Dans son ouvrage La Bataille des feux frères, Robert Lacey, spécialiste de la famille royale, explique qu’à l’époque d’ailleurs "William n'a pas adressé la parole à Harry lors de la réception au château de Windsor ayant suivi les obsèques par peur que le contenu de la conversation ne soit immédiatement divulgué par Meghan par le truchement d'Oprah Winfrey ou par le réseau des Sussex".

Depuis l’arrivée du prince Harry sur le sol britannique le 30 juin dernier et son apparition surprise à un événement caritatif au profil d’enfants malades, William et lui auraient discuté de la victoire de l’Angleterre à l’Euro de foot face à l’Allemagne, selon le Daily Mail qui cite une source royale. Présage d’un possible dégel ?