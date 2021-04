Famille royale : une adorable photo du prince Louis publiée par Kate et William

publié le 23/04/2021 à 14:52

Le prince Louis fête ses 3 ans ce 23 avril. La veille, le compte Instagram de Kate et William a dévoilé une adorable photo du petit frère du prince George et de la princesse Charlotte, pour son entrée à la maternelle.

"La photo a été prise plus tôt dans la semaine par la duchesse avant son premier jour à la maternelle, le duc et la duchesse sont ravis de partager une nouvelle photo du prince Louis", peut-on lire dans la légende de la photo, partagée le 22 avril dernier sur Instagram. Le prince Louis pose sur son vélo, tout sourire, avec son uniforme et ses petites quenottes bien visibles.

L'an passé, pour les 2 ans du prince Louis, le compte Instagram du duc et de la duchesse de Cambridge avaient publié des photos où le petit garçon avait les mains couvertes de peintures aux couleurs de l'arc-en-ciel pour soutenir le personnel soignant au Royaume-Uni. En effet, ce projet artistique de tamponner ses mains pleines de peinture avec les couleurs de l'arc-en-ciel fait partie de l'hommage national du Royaume-Uni pour célébrer et féliciter les soignants du National Health Service (NHS), comme le précise le média People.